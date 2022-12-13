Эстония запретила госкомпании перевозить грузы из Белоруссии и России

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило государственной железнодорожной компании Operail перевозить грузы из России и Белоруссии с 1 января, сообщает портал ERR. Это следует из приказа, подписанного министром экономики и инфраструктуры Рийной Сиккут.

Руководству предприятия поручено оценить этичность коммерческих отношений с Россией и Белоруссией и постепенно отказаться от деловых отношений с компаниями, работающими непосредственно с этими странами.

Министерство ожидает, что Operail продолжит подавать пример эстонским предприятиям в плане надлежащего управления и высокой деловой культуры.

Ранее власти Эстонии ужесточили правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций Евросоюза. По словам главы восточного таможенного пункта Вирго Трейнбука, ограничения коснулись провоза средств личной гигиены, мыла, рюкзаков, женских сумок и предметов одежды для женщин и девочек. При этом грузоперевозчики считаются с тем, что пристальное внимание таможни обращено на товары, попавшие в санкционный список ЕС.