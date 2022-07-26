«Руки вверх!» после запрета въезда в Эстонию позвала эстонцев в Россию Эстония запретила въезд группе «Руки вверх!»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Жуков

Эстония ввела запрет на въезд в страну российской группе «Руки вверх!», сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, передает РИА Новости. Солист коллектива Сергей Жуков в разговоре с NEWS.ru выразил сожаление и пригласил эстонцев на концерты в РФ.

Очень сожалею, что эстонские зрители не смогут увидеть и поприсутствовать на концерте группы. Я с удовольствием приглашаю их на концерты в Россию, — заявил Жуков.

Ранее власти Эстонии запретили на пять лет въезд в страну народному артисту России Филиппу Киркорову. Он будет действовать как минимум до мая 2027 года.

В начале апреля Таллинская городская управа предложила составить список артистов, выступающих в поддержку президента России Владимира Путина и его действий, и запретить им въезд в Эстонию