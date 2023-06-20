Первая постсоветская страна легализовала однополые браки Парламент Эстонии разрешил однополые браки

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Парламент Эстонии разрешил заключать однополые браки, закон вступит в силу с 2024 года. За него проголосовали 55 депутатов, 34 были против и один воздержался, сообщается на сайте парламента. Это первая легализация ЛГБТ-браков в постсоветских государствах.

Кроме того, теперь супруг сможет усыновить ребенка своего супруга, если получит согласие биологического родителя. Закон устанавливает принцип, по которому у ребенка не может быть более двух родителей. Права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.

Перед принятием в законопроект внесли 711 поправок.

В 2022 году в стране планировали референдум с предложением конституционно закрепить брак как союз только мужчины и женщины, но общество встретило инициативу протестами.

В России суд сегодня принял протокол по статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних в отношении сервиса «Кинопоиск». Аналогичный протокол был принят против федерального телеканала ТВ-3. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений.