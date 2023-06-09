Европейская страна запретила въезд патриарху Кириллу МИД Эстонии запретил въезд в страну патриарху Кириллу

Фото: foto.patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Эстония запретила въезд в страну Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, заявили в МИД прибалтийского государства. Отмечается, что основанием для этого стало дело публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), приговоренного к 25 годам заключения за госизмену.

Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел список Магнитского, который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и девять человек, которые преследовали и сажали в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу, — говоритсяв сообщении на сайте.

5 июня Евросоюз внес в черный список девять россиян, обвинив их в нарушении прав человека в деле публициста Владимира Кара-Мурзы. В это число входят в том числе замминистра юстиции Олег Свириденко и четверо судей.

В постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза, говорится, что им запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах сообщества подлежат заморозке. Евросоюз назвал приговор «политически мотивированным и вынесенным по ложным обвинениям».

Под ограничения также подпали глава СИЗО № 5 в Москве Дмитрий Комнов, замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ Денис Колесников, следователь Андрей Задачин, главный свидетель обвинения Данила Михеев.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Мать Кара-Мурзы Майя призналась, что ожидала «циничный приговор», но вердикт превзошел ее ожидания.