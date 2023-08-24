«Пойдет ко дну»: политолог рассказал, какое будущее ждет премьера Эстонии Политолог Трухачев допустил увольнение Каи Каллас с поста премьера Эстонии

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас

Действующий премьер Эстонии Кая Каллас может уйти в отставку после того, как стало известно, что ее муж имеет бизнес в России, сообщил NEWS.ru политолог Вадим Трухачев. Он отметил, что антироссийская направленность эстонской элиты не мешала ей иметь бизнес-связи с Россией. Однако, по мнению политолога, решение об увольнении Каллас будет приниматься в Финляндии и Швеции, так как именно эти страны контролируют большую часть экономики Эстонии.

Вся эстонская элита любит говорить об угрозе со стороны России и подчеркивать антироссийскую направленность. Однако это не мешало ей вести бизнес с российскими коллегами. После событий 2022 года политика резко перевесила экономику. Решение об увольнении Каллас будет приниматься в Финляндии и Швеции, так как они держат большую часть эстонской экономики. Если шведы решат, что ей не место в стране, то политическая карьера Каллас пойдет ко дну, — сказал Трухачев.

23 августа портал ERR сообщил, что частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику транспортная компания Stark Logistics продолжает перевозить грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе, оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку.

В январе МИД России объявило о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответной мерой Москвы на решение Таллина о сокращении штата сотрудников посольства РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дипломатические отношения России с Эстонией и Латвией мертвыми. Он подчеркнул, что понизить их следовало давно, поскольку страны Балтии давно утратили самостоятельность.