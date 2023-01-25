«Что мертво, умереть не может»: Володин о понижении дипотношений с Эстонией Володин назвал мертвыми дипотношения с Эстонией и Латвией

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал мертвыми дипломатические отношения России с Эстонией и Латвией. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что понизить их следовало давно, поскольку страны Прибалтики давно утратили самостоятельность.

Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности. Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно. Мертвое не может умереть дважды, — заявил Володин.

По словам спикера Госдумы, руководство стран Прибалтики говорит о строительстве независимых государств, а на деле все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе и суверенитет утрачен. Володин указал, что интересы людей игнорируются, население республик сократилось в среднем на четверть, а экономические результаты — «худшие в Евросоюзе».

Володин добавил, что единственное, в чем преуспевают правящие режимы Эстонии и Латвии, — русофобия. По словам спикера Госдумы, в прибалтийских республиках ущемляют нацменьшинства, запрещают людям говорить на родном языке, а также преследуют независимых журналистов и правозащитников.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию России в течение двух недель, не позднее 7 февраля. В ответ на это МИД балтийской республики потребовал, чтобы российский посол покинул страну одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии из Москвы.

После этого МИД Латвии объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Россией с 24 февраля. Глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что это решение связано с действиями РФ на Украине.