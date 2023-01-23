В Эстонии потребовали от посла России покинуть страну Посол РФ покинет Таллин одновременно с отъездом главы дипмиссии Эстонии из Москвы

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Посольство России в Таллине, Эстония

Посол России в Таллине Владимир Липаев должен покинуть страну одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии Маргуса Лайдре из Москвы, сообщил МИД балтийской республики в своем Twitter. Такой шаг является ответом на принятое РФ решение понизить уровень дипломатических отношений.

Эстония принимает во внимание сегодняшнее решение России понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах. Наши отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России, — говорится в сообщении.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию России в течение двух недель, но не позднее 7 февраля.

Ранее посол Эстонии на Украине Каймо Кууска сообщил, что Таллин передаст Киеву все свои гаубицы 155-мм калибра. Общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии, подчеркнули в Генштабе республики.

Директор военного музея Эстонии Хеллар Лилль ранее заявил, что в республике будут демонтированы еще 11 советских памятников. По его словам, Государственная канцелярия получила согласие на снос от собственников земельных участков, на которых установлены монументы. Конкретных сроков начала работ по демонтажу директор не назвал, но отметил, что они будут проводиться в течение 2023 года.

До этого российский МИД сообщил об остановке работы культурного центра литовского посольства в Москве из-за враждебных действий республики.