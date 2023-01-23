Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, сообщили в МИД РФ. Посла Эстонии вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями Таллина в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию РФ до 7 февраля.
Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах, — сказано в заявлении МИД.
Действия сотрудников внешнеполитического ведомства стали ответом на сокращение Таллином состава посольства РФ.
В октябре 2022 года посольство России в Молдавии направило Кишиневу ноту протеста в связи с агрессивной акцией возле российской дипмиссии. В российском представительстве выразили надежду, что виновники «враждебной выходки» будут найдены и против них примут меры.
До этого российский МИД сообщил об остановке работы культурного центра литовского посольства в Москве из-за «враждебных» действий республики. В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в зависимости от «недружественных» шагов Вильнюса.