Россия понижает уровень дипломатических связей с одной из стран ЕС МИД: Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, сообщили в МИД РФ. Посла Эстонии вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями Таллина в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию РФ до 7 февраля.

Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах, — сказано в заявлении МИД.

Действия сотрудников внешнеполитического ведомства стали ответом на сокращение Таллином состава посольства РФ.

В октябре 2022 года посольство России в Молдавии направило Кишиневу ноту протеста в связи с агрессивной акцией возле российской дипмиссии. В российском представительстве выразили надежду, что виновники «враждебной выходки» будут найдены и против них примут меры.

До этого российский МИД сообщил об остановке работы культурного центра литовского посольства в Москве из-за «враждебных» действий республики. В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в зависимости от «недружественных» шагов Вильнюса.