Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией МИД Латвии объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Россией с 24 февраля

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

МИД Латвии

Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, заявил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс в Twitter. Он добавил, что это решение связано с действиями РФ на Украине.

Из-за продолжающихся жестоких действий России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом, — сообщил дипломат.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Посла республики в РФ Маргуса Лайдре вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской страны в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию России в течение двух недель, но не позднее 7 февраля.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что посол России в Таллине Владимир Липаев должен покинуть страну одновременно с отъездом Лайдре из Москвы. Такой шаг является ответом на принятое РФ решение понизить уровень дипломатических отношений.