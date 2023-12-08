Солдаты ВС РФ получают боевое снаряжение «Стрелок»: что это, как защищает ВС РФ начали получать боевое снаряжение «Стрелок» от концерна «Калашников»

Фото: t.me/kalashnikovnews

Новые комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок» концерн «Калашников» начал поставлять в российские войска, рассказали в пресс-службе компании. Что об этом известно?

Из чего состоит новый КБС «Стрелок»

На официальном сайте концерна отмечается, что созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил России.

«КБС „Стрелок“, анонсированный на Международном военно-техническом форуме „Армия-2023“, состоит из бронежилета „Корсет плюс“ по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации „Стрелок“, рюкзака объемом 30 литров и транспортировочной сумки», — говорится в сообщении.

До конца года в Вооруженные силы РФ поступит порядка 25 000 КБС «Стрелок», произведенных ООО «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников»).

Какое еще новое обмундирование «Калашников» поставляет ВС РФ

Компания «Триада-ТКО» начала поставки нового комплекта обмундирования (ВКПО 3.0), разработанного совместно со специалистами Минобороны РФ, сообщили 5 мая в пресс-службе концерна «Калашников».

«ООО „Триада-ТКО“ начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — говорилось в сообщении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В состав ВКПО 3.0 входят термобелье, кофта, демисезонный, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, а также фуражка, шапка и зимний шарф. Комплект обладает повышенными эргономическими свойствами и изготовлен из материалов с улучшенными характеристиками. Обмундирование исполнено в новой камуфляжной расцветке.

Что известно про новый бронежилет «Оберег»

Выпуск бронежилетов «Оберег», предназначенных для использования в зоне проведения специальной военной операции, нарастят из-за высокого спроса, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Производство бронежилетов „Оберег“ было запущено весной 2023 года на тульском заводе Ростеха „Октава“. Первоначально мощности предприятия позволяли выпускать до 2000 изделий в квартал, но теперь они существенно возросли. В 2024 году объем производства кратно увеличится по сравнению с уходящим годом», — пояснили в компании.

Впервые об испытании данных бронежилетов в начале августа рассказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

«Вес „Оберега“ — всего около 11,7 килограмма. Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62×54 миллиметра, но и пулями более мощного калибра — 8,6 миллиметра. Керамическая плита выдержала такое попадание. Мы также провели отстрелы американских и китайских одноклассников. Тесты показали, что зарубежные жилеты против такой проверки бессильны», — отметил он.

Для производства подобного снаряжения тульская компания использует ткань повышенной прочности с водоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам, которая прошла различного рода испытания и зарекомендовала себя.

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