Правда ли, что новый бронежилет «Оберег» защищает от снайперских пуль НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие испытали партию новых бронежилетов «Оберег», заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков. Какие характеристики имеет этот элемент защиты?

Что известно про бронежилет «Оберег»

По словам Артякова, компания хотела создать бронежилет, который защищал бы солдат на более высоком уровне и оставался легким и довольно удобным. Он производится тульской компанией «Октава».

Вес «Оберега» составляет около 11,7 килограмма. Во время испытаний керамическая плита выдержала попадание не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62×54 миллиметра, но и пулями более мощного калибра — 8,6 миллиметра, пояснил заместитель генерального директора «Ростеха».

Руководитель отдела производства бронежилетов АО «Октава» (входит в госкорпорацию «Ростех») Иван Лялюхин сообщил, что новая модель выдерживает попадание снайперской пули образца НАТО.

«Основной особенностью нашего бронежилета „Оберег“ является высокий класс пулестойкости — БР-5 (всего существует шесть классов: от БР-1 до БР-6). Он предусматривает защиту от поражения пулями снайперской винтовки СВД со стальным термоупрочненным сердечником. Такие боеприпасы способны пробить броню бронетранспортера, а „Оберег“ выдерживает», — отметил он в интервью ТАСС.

Для производства подобного снаряжения тульская компания использует ткань повышенной прочности с водоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам, которая прошла различного рода испытания и зарекомендовала себя.

Также Лялюхин рассказал, что «Оберег» выпускается в нескольких комплектациях. Базовая — самая простая, состоит из передней и задней бронеплит и боковой защиты. В максимальную комплектацию включена защита шеи, плеч, паха и задней поверхности бедра

Какими еще бронежилетами пользуются ВС РФ в зоне СВО

Московское научно-производственное предприятие «КлАСС» в 2003 году создало первый отечественный модульный бронежилет БЖ 6Б23. Сейчас компания разработала модель «Гермес», представляющую из себя эластичный корсет, на который крепится грудная, спинная и боковые панели, а также другие защитные модули.

Заместитель начальника отдела маркетинга и развития НПП «КлАСС» Антон Сикорский заявил, что предприятие тесно сотрудничает со спецподразделениями РФ в зоне СВО для более слаженной работы в вопросах эксплуатации «Гермеса».

«Так известно, в спецоперации широко применяется артиллерия, а это осколки, которые могут прилетать когда угодно и откуда угодно. Они могут повредить крупные артерии, и тогда возникает почти стопроцентная вероятность гибели бойца. В связи с этим в последнее время часто слышим просьбу усилить защиту различных жизненно важных зон, в том числе паховой. Так в конструкции нашего жилета появился специальный бронефартук. Еще у „Гермеса“ есть специальный быстросъемный воротник и противоосколочные набедренники», — поделился он.

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