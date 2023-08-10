Как покрытие «Накидка» защищает танки ВС РФ в зоне СВО: кто и зачем создал

Фото: МО РФ

Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в беседе с РИА Новости заявил, что специальное покрытие «Накидка» хорошо защищает российские танки от спутниковой и авиационной разведки. Что известно об этом материале и применяется ли он в зоне СВО?

Что такое спецпокрытие «Накидка»

Комплекс средств снижения заметности «Накидка» — это набор чехлов и различных секций для покрытия боевой машины. Количество, формы и размеры таких чехлов определяются в соответствии с потребностями каждого конкретного носителя из расчета покрытия всех основных проекций.

Артяков отметил, что спецпокрытие было разработано группой компаний «Калашников» и позволяет снизить заметность российской боевой техники в широком диапазоне волн.

На сайте «Ростеха» в конце июня 2023 года появилась информация, о том, что комплекс средств снижения заметности «Накидка», созданный с помощью специальных материалов, значительно снижающих заметность бронетехники, выпускается серийно и уже начал поступать для использования в условиях боевых действий.

«Боевые действия показали, что бронетанковая техника выводится из строя не только противотанковыми средствами, но и в результате артиллерийских обстрелов или ракетных атак с больших дистанций. При этом обстрел ведется после обнаружения противником техники с помощью спутниковых или авиационных средств разведки. Очевидным противодействием этому является маскировка техники, и АО „НИИ стали“ предлагает целый комплекс средств снижения заметности», — говорится на сайте госкорпорации.

Применяется «Накидка» ли в зоне СВО

Источник РИА Новости подтвердил, что в рамках спецоперации применяется новый вид маскировки для боевых машин ВС РФ.

«Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», — сообщил он.

Президент России Владимир Путин 13 июля 2023 года во время встречи с военными корреспондентами заявил, что боевые действия в зоне СВО доказали, что танк Т-90М является лучшим в мире.

«Средства противотанковой борьбы нужны современные. Да и танки нужны современные. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — подчеркнул российский лидер.

Что западные СМИ писали о покрытии «Накидка»

Британское издание The Sun выпустило материал о российском танке Т-14 «Армата», который используется в зоне СВО. Журналисты отметили, что, помимо необитаемой башни с мощной пушкой дальнобойностью в 8 километров, российская боевая машина имеет стелс-покрытие, которое позволяет ей оставаться незамеченной в тылу противника.

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