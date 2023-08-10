ВС РФ получат улучшенную САУ «Мальва»: сравнение с французской CAESAR

Фото: МО РФ

САУ «Мальва»

Дальность российской самоходной артиллерийской установки «Мальва» будет увеличена для противоборства гаубицам НАТО, заявил РИА Новости первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. Когда ВС РФ получат в свое распоряжение эту модернизированную САУ?

Артяков заверил, что российская самоходка сможет уничтожить западное вооружение, которое есть у ВСУ

«Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — подчеркнул он.

Что известно о САУ «Мальва»

Первая в истории России колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва» успешно прошла государственные испытания, сообщили 27 июля 2023 года в пресс-службе «Ростеха». 152-мм САУ 2С43 создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Самоходка вооружена 152-мм гаубицей 2А64, заимствованной у САУ на гусеничном ходу «Мста-С».

«Мальва» способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. Также она помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.

«Мальва» предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

Временный гендиректор АО «ЦНИИ „Буревестник“» Павел Ковалев в эфире программы «Военная приемка» заявил, что 2С43 значительно превосходит в скорострельности и объеме перевозимого боекопмлекта французскую САУ CAESAR.

По данным Владимир Артякова, новая установка уже прошла госиспытания и скоро будет развернуто ее серийное производство. Первые образцы поставят в российские войска в ближайшие месяцы.

Мнение экспертов о российской САУ «Мальва»

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что одно из отличий модернизированной самоходной установки заключается в колесной базе, которая делает ее более маневренной.

«Думаю, что такая разновидность не помешает, пригодится и в обороне, и в наступлении. Скорострельность у „Мальвы“ очень высокая, около 10 выстрелов в минуту. Чем быстрее отстрелялся, тем быстрее сменил позицию, что очень важно, учитывая использование противником разведывательных БПЛА и радаров контрбатарейной борьбы», — пояснил он.

По словам Дандыкина, если ВС РФ превосходят противника в артиллерийском залпе, то и с большой вероятностью побеждают на поле боя.

«„Мальва“ сейчас пройдет обкатку в зоне СВО. Как ее использовать, решат в армии. Может, из засады, может, будет обеспечивать огневой вал», — резюмировал аналитик.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов в беседе с РИАМО также обратил внимание на новую колесную формулу, которая позволит российской САУ быть более мобильной во время выполнения задач.

«Различные виды боеприпасов под этот хороший большой калибр позволяют проводить стрельбу как на большом расстоянии, так и на меньшем. Немаловажно, что калибр позволяет применять корректирующий боеприпас «Краснополь», — подчеркнул эксперт.

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