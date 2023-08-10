В ДНР заявили о готовности российских войск к полноценному наступлению Советник Пушилина Гагин: российские войска готовы к полноценному наступлению

Фото: МО РФ

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские вооруженные силы давно готовы к полноценному наступлению на территории региона. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, находиться в активной обороне на данном этапе СВО выгоднее.

Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться, — сказал Гагин.

По его словам, гибель личного состава при оборонительных действиях составляет один к пяти. Гагин подчеркнул, что, учитывая российскую эшелонированную оборону, силы и задействованные средства, а также обученность военнослужащих, ВС РФ готовы и к наступлению, и к обороне.

Применяя оборонительную тактику, российские войска могут уничтожить как можно больше сил противника, заявил Гагин. Он подчеркнул, что ВС РФ выполняют свою задачу и когда получат приказ идти вперед, пойдут.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате боев за Клещеевку село сильно пострадало. Политик рассказал, от населенного пункта «практически ничего не осталось».