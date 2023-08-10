Пушилин: от Клещеевки после боев почти ничего не осталось

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате боев за Клещеевку село сильно пострадало. В эфире телеканала «Соловьев Live» политик рассказал, от населенного пункта «практически ничего не осталось».

От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника, — сказал Пушилин.

8 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России перешли в контратаку в районе населенного пункта Клещеевка. По его данным, российским военным удалось выбить противника с некоторых опорных пунктов, а также остановить наступление украинской армии на южном фланге. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Позднее российское военное ведомство сообщило, что ВКС РФ ударила по скоплениям ВСУ и украинской военной технике в районе Клещеевки, а также Белогоровки, Веселого, Авдеевки и Курдюмовки. До этого сообщалось, что вертолеты армейской авиации ВС РФ уничтожили боевую машину украинской пехоты в районе Клещеевки.