Авиация ВС РФ поразила пункт дислокации ВСУ управляемыми бомбами

Фото: Минобороны России

Авиация группировки войск «Юг» Вооруженных сил России поразила пункт дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады и район сосредоточения 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, атака осуществлялась с помощью управляемых боеприпасов.

Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, — рассказал он.

Удары по ВСУ наносились около населенного пункта Дылеевка и Новгородское. Кроме этого, вертолеты армейской авиации ВС РФ уничтожили боевую машину украинской пехоты в районе Клещеевки. Также были ликвидированы две артиллерийские установки Krab польского производства в Свято-Покровском и Кирово при использовании барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщил глава пресс-центра.

Ранее бойцы «Сибирского объединения» Вооруженных сил России уничтожили группу украинских штурмовиков в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко. Удары по ВСУ наносились с помощью самоходной артиллерийской установки 2С19.