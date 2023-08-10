Су-34 ВКС РФ поразили более десяти объектов ВСУ на трех направлениях Минобороны: Су-34 ВКС РФ поразили более десяти объектов ВСУ на трех направлениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-34 ВКС России поразили более десяти объектов Вооруженных сил Украины на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, инфраструктура противника была уничтожена на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, — отметил офицер.

Вместе с этим авиация ВКС РФ ударила по скоплениям ВСУ и украинской военной технике в районе Белогоровки, Веселого, Авдеевки, Курдюмовки и Клещеевки, добавил представитель Минобороны.

Ранее Астафьев сообщал, что российские Су-34, применив управляемые бомбы, уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Серебрянка и Ивановское. В других районах ДНР штурмовики Су-25 ударили по позициям украинских военных на нескольких направлениях, уничтожив при этом склад боеприпасов и боевую технику.