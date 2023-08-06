Бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили пункты дислокации двух бригад украинских войск в районе населенный пунктов Серебрянка и Ивановское сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Удары по противнику были нанесены управляемыми бомбами.

Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановское, — сказал Астафьев.

Он добавил, что штурмовики Су-25 нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, артиллерия группировки «Юг» уничтожила склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 в районах Спорного и Белогоровки. В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли три 120-миллиметровых миномета в населенных пунктах Авдеевка и Победа, противотанковую пушку МТ-12 в Первомайском и американскую буксируемую гаубицу М102 в районе деревни Зоряное.