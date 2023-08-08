Стало известно о контратаке российской армии в районе Клещеевки «РВ»: российская армия перешла в контратаку в районе Клещеевки

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г

Вооруженные силы России перешли в контратаку в районе населенного пункта Клещеевка, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, российским военным удалось выбить противника с некоторых опорных пунктов, а также остановить наступление украинской армии на южном фланге. В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.

Авторы канала отмечают, что контратаки были проведены в минувший понедельник, 7 августа. Ей предшествовал массированный артиллерийский обстрел украинских позиций, расположенных на подступах к Клещеевке. В ходе наступления ВС РФ противник понес потери, в настоящее время армия Украины подтягивает значительные силы и проводит перегруппировку.

Министерство обороны России ранее сообщило, что ВС РФ успешно продвинулись на 11 километров по фронту за последние три дня на Купянском направлении. За сутки также улучшилось положение войск на переднем крае в районах Ольшаны и Першотравневый в Харьковской области.

Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский ранее заявил, что штурмовики Вооруженных сил России разгромили украинскую пехотную роту в районе населенного пункта Ольшаны. Украинцы попытались провести четыре контратаки, однако все они были отбиты.