Российские штурмовики разгромили пехотную роту ВСУ на Купянском направлении Минобороны сообщило о разгроме пехотной роты ВСУ вблизи Ольшан

Российские штурмовики разгромили пехотную роту ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны на Купянском направлении в зоне СВО, заявил в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, украинские военные пытались в ответ провести четыре контратаки, все они были отбиты.

В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины, — сказал Зыбинский.

Он отметил, что в результате сражения ВСУ потеряли один взвод бойцов, также двое солдат были взяты в плен. Кроме этого, российские силы уничтожили британский бронетранспортер FV103 Spartan.

По словам офицера, также украинские военные пытались провести три контратаки в районе населенного пункта Новоселовское, все они были отражены. Там ВСУ также потеряли около взвода пехоты. Помимо этого, бойцы ВС РФ смогли уничтожить пять единиц техники противника в районе населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Дорошевка.

Накануне Зыбинский заявил, что российские военные штурмовики вклинились в глубину обороны ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны Харьковской области. По его словам, бойцам удалось взять четыре опорных пункта и семь наблюдательных постов ВСУ, а также нанести удар по живой силе противника.