Минобороны России отчиталось о продвижении на Купянском направлении Минобороны России: ВС РФ продвинулись на 11 км по фронту на Купянском направлении

Фото: МО РФ

ВС РФ смогли продвинуться на 11 километров по фронту за последние три дня на Купянском направлении, сообщили в Минобороны страны. По данным ведомства, армия также прошла вглубь на три километра. Там добавили, что за сутки улучшено положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области.

За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, — указано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские войска развивают наступление на Купянском направлении, в частности смогли взять ряд опорных пунктов в районе Лимана Первого. При этом ВСУ перебрасывают на Купянское направление силы, включая западную бронетехнику и иностранных бойцов. В Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский до этого заявил, что российские штурмовики разгромили пехотную роту ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны на Купянском направлении в зоне СВО. По его словам, украинские военные пытались в ответ провести четыре контратаки, все они были отбиты.