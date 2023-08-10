В Ростехе рассказали о поставках истребителей с новыми двигателями Ростех поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-57

Поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этaпа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны России, cообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Ростех Владимир Артяков. Он добавил, что летательный aппарат адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа.

Сейчас проходят летные испытания самолеты с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем — над этим работают ОДК и ОАК, — сказал Артяков.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что российский многофункциональный истребитель Су-57 превосходит все российские самолеты своего класса, поскольку может поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. По его словам, истребитель оснащен самым современным вооружением и представляет собой целый авиационный комплекс. Генерал предположил, что самолет могут использовать и в военной операции на Украине.

К выводу, что Россия задействовала Су-57 на Украине, пришли в Минобороны Великобритании. В ведомстве пояснили, что данный истребитель получил название Felon (преступник). Министерство также провело анализ снимков авиабазы, где и были обнаружены пять новых Су-57.