Политолог рассказал, повлияют ли новые винтовки «Ростеха» на ход СВО Политолог Михайлов заявил, что оценить влияние новых винтовок «Ростеха» на ход СВО сложно

Фото: Ростех

Оценить влияние новых винтовок «Ростеха» на ситуацию в зоне специальной военной операции на данный момент сложно, но аналогов у данного оружия на Западе практически нет, рассказал политолог Евгений Михайлов. В разговоре с «Пятым каналом» он уточнил, что пока они будут поступать в небольшом количестве в зону боевых действий для испытаний.

Основным отличием этих штурмовых винтовок эксперт назвал сменные модули. Стволы можно свободно менять под разные калибры, что является новым перспективным направлением в развитии вооружения, подчеркнул Михайлов. В будущем подобное нововведение может затронуть пистолеты-пулеметы и другое оружие, предположил эксперт.

Вы только представьте, вы сначала можете стрелять одним калибром, либо нагрет ствол, либо перегрев, или что-то случилось. Вы можете сменить ствол и стрелять другим калибром, — пояснил политолог.

На данный момент неизменные позиции в зоне боевых действий занимает продукция «Калашникова», но новые разработки могут внедряться в спецподразделения и другие войсковые структуры. За счет этого инженеры смогут оценить слабые и сильные стороны винтовок, чтобы потом доработать их.

Ранее стало известно, что «Ростех» намерен поставить в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва». По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева, гаубица может быстро разворачиваться, что позволит ей уходить от ответного огня.