Названа машина, которая не позволит ВС России «ослепнуть и оглохнуть» в бою Военэксперт Суконкин: система связи «Кассиопея-Д» не позволит ВС РФ «ослепнуть» в бою

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Новейшая система управления «Кассиопея-Д», отправленная на испытания, не позволит подразделениям ВС России «ослепнуть и оглохнуть» в бою, предположил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт не исключил, что бронемашина способна противостоять средствам подавления связи.

Возможно, «Кассиопея-Д» устойчива к помехам, к средствам РЭБ. Есть такие виды связи, хитрые способы типа ППРЧ — псевдослучайная перестройка рабочей частоты — чтобы избежать подавления сигнала. Все это возможно на базе данной машины. Связь на поле боя играет важнейшую роль, без нее даже самые мотивированные, подготовленные подразделения могут, грубо говоря, остаться слепыми и глухими, что сорвет выполнение боевой задачи, — отметил собеседник.

По его словам, «Кассиопея-Д» призвана решать в зоне боевых действий задачи, связанные с расчетом протяженности маршрута колонны техники, учитывая количество и скорость машин.

Эти системы управления решают в зоне боевых действий задачи, связанные с расчетом протяженности марша, учитывая длину колонны и пути, сколько техники, какая скорость. Это условно. Или рассчитает, какое огневое поражение нужно нанести батальону противника на боевых позициях, — пояснил Суконкин.

Эксперт подчеркнул, что «Кассиопея-Д» может быть оснащена всеми необходимыми средствами связи, вычислительными мощностями и, вероятно, элементами военного интернета.

Такие машины обеспечивают связь между подразделениями, связь командиров с подразделениями и наоборот для своевременных докладов. И все упаковано в корпус бронированной машины. Предположу, что она работает на уровнях батальона, полка, бригады или дивизии, — подытожил Суконкин.

Ранее Ростех в Telegram-канале госкорпорации сообщил, что опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ «Кассиопея-Д» на базе БТР отправлены на испытания. Предполагается, что боевая машина существенно повысит оперативность передачи данных в тактическом звене за счет различных каналов, включая видеосвязь и закрытый военный интернет.