Путин поручил нарастить производство танков «Прорыв» и дронов «Ланцет»

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым

Президент России Владимир Путин поручил нарастить производство новейших вооружений, в частности, танков Т-90М «Прорыв», а также беспилотников «Куб» и «Ланцет», сообщила пресс-служба Кремля по итогам встречи главы государства с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым. Президент заметил, что отечественные дроны хорошо показали себя в условиях боевых действий.

Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Т-90 «Прорыв», самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь. «Ланцеты» и так далее, — сказал президент.

Ранее Путин уже заявлял о наличии в России дефицита современного вооружения. В то же время он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс стремительно развивается, а военное руководство страны реально оценивает складывающуюся ситуацию и выстраивает всю стратегию действий, исходя из ситуации.

Кроме того, в Ростехе сообщали, что Объединенная авиастроительная корпорация создала и уже передала в эксплуатацию Минобороны России партию новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2. У этих самолетов усовершенствован комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, благодаря которому увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.