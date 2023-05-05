«Калашников» показал новый комплект обмундирования «Калашников» начал поставки нового комплекта обмундирования для военных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Входящая в состав концерна «Калашников» компания «Триада-ТКО» начала поставки нового комплекта обмундирования (ВКПО 3.0), разработанного совместно со специалистами Минобороны РФ, сообщили на сайте концерна. В состав комплекта входят термобелье, кофта, демисезонный, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, а также фуражка, шапка и зимний шарф.

ООО «Триада-ТКО» начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек, — сообщила пресс-служба «Калашникова».

Отмечается, что новый комплект обладает повышенными эргономическими свойствами и изготовлен из материалов с улучшенными характеристиками. Обмундирование исполнено в новой камуфляжной расцветке.

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