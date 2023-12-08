«БПЛА не летают, но артиллерия работает»: Сладков о приходе зимы в Донецк Военкор Сладков сообщил о прекращении разведки с БПЛА в Донецке из-за снега

Фото: МО РФ

Военкор Александр Сладков рассказал в Telegram-канале, что в Донецк пришла зима, в связи с нелетной погодой в зоне СВО прекратили использовать большие раздевательные беспилотники. Вместе с тем на линии фронта продолжают действовать FPV-дроны и малые БПЛА со сбросом боеприпасов.

У нас в Донецке снег. Большие БЛА (разведка, арткорректировка) не летают. Но наша артиллерия (Марьинка, Авдеевка) работает, — написал Сладков.

Военкор сообщил, что еще несколько дней назад в Донецке светило солнце и было сухо. По его словам, украинские войска заменяют боеприпасы маленькими дронами-камикадзе, которые действуют на дальности до 30 километров, в случае ретрансляции сигнала — до 15 километров.

С одной стороны, это дешевле: $2000 стоит один боеприпас 155-миллиметровый, натовский калибр. И около 50 тысяч рублей — это менее $100, $60–70 — стоит FPV-дрон. Но с другой стороны, мы можем отклонить и снизить опасность действия дронов-камикадзе с применением средств РЭБ. Ночью они не так эффективны, если не применяют приборы ночного видения, но они дорого стоят. Вот в такой ситуации мы находимся, — рассказал корреспондент.

Сладков отметил, что ВС РФ не могут рассчитывать на слабость противника. При этом в окопах, по его словам, никто не обсуждает, дали Украине боеприпасы или нет, потому что в Донбассе привыкли рассчитывать на себя.

Ранее военкор Алексей Живов заявил, что 300 тысяч снарядов, обещанных Украине Германией, хватит максимум на два месяца. По его информации, расход снарядов в ВСУ составляет около 25 тысяч в день.