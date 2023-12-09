Сын Трампа призвал прекратить финансирование Украины

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дальнейшее предоставление финансовой помощи Украине не имеет смысла, заявил в социальной сети Twitter (X) сын экс-президента США Дональд Трамп-младший. По его мнению, Вашингтону следует прекратить направлять в Киев денежные потоки.

Все остальные понимают, что все кончено, и все, что мы делаем, продолжая финансирование, — это увеличение количества смертей бедняков, отправленных на передовую в качестве пушечного мяса, чтобы поддерживать движение поезда с деньгами. Хватит значит хватит, — указал Трамп-младший.

Он также отметил, что шанс на победу у Украины есть лишь при условии финансирования со стороны американского военно-промышленного комплекса.

Ранее Трамп-младший отметил, что рядовые американцы не поддерживают оказание помощи Украине, Во время предвыборного мероприятия своего отца в Флориде он спросил избирателей, считают ли они приоритетом страны финансирование Киева, на что услышал недовольные возгласы и свист.

В свою очередь сам бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе заявил, что по тому, как американские СМИ больше не освещают ситуацию на Украине, можно судить, что дела там идут плохо. По его словам, так было ранее с Афганистаном, когда ВС США покидали страну.