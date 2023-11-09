Сын Трампа рассказал об отношении простых американцев к помощи Украине Трамп-младший: рядовые американцы не поддерживают помощь Украине

Фото: Paul Hennessy, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Дональд Трамп — младший

Рядовые американцы не поддерживают оказание помощи Украине, заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший в рамках предвыборной гонки в поддержку своего отца во Флориде. Во время мероприятия он спросил избирателей, считают ли они приоритетом страны финансирование Киева, на что услышал недовольные возгласы и свист. Видео выступления Трампа-младшего опубликовано на его странице в Twitter (X).

Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто, — сказал Трамп-младший.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе заявил, что по тому, как американские СМИ больше не освещают ситуацию на Украине, можно судить, что дела там идут плохо. По его словам, так было ранее с Афганистаном, когда ВС США покидали страну.

До этого Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден предал Израиль. По словам республиканца, он стал разжигателем войны, при этом даже не задумавшись о благе собственной страны. Он также подчеркнул, что слабость американского лидера привела к катастрофическому мировому конфликту. Сам Трамп, по его заверениям, не допустил бы военной операции на Украине и эскалации на Ближнем Востоке.