Трамп оценил ситуацию на Украине по американским СМИ Трамп: по американским СМИ видно, что на Украине тяжелая ситуация

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

По тому, как американские СМИ больше не освещают ситуацию на Украине, можно судить, что дела там идут плохо, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе. По его словам, так было ранее с Афганистаном, когда ВС США покидали страну. Трансляция митинга доступна на YouTube-канале медиакомпании Right Side Broadcasting Network.

Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо, — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден предал Израиль. По словам республиканца, он стал разжигателем войны, при этом даже не задумавшись о благе собственной страны. Он также подчеркнул, что слабость американского лидера привела к катастрофическому мировому конфликту. Сам Трамп, по его заверениям, не допустил бы военной операции на Украине и эскалации на Ближнем Востоке.

До этого бывший президент уже заявлял, что действующая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом доведет страну до третьей мировой войны. По мнению политика, виной этому будет некомпетентность американского истеблишмента в целом и нынешнего президента Америки в частности.