По тому, как американские СМИ больше не освещают ситуацию на Украине, можно судить, что дела там идут плохо, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе. По его словам, так было ранее с Афганистаном, когда ВС США покидали страну. Трансляция митинга доступна на YouTube-канале медиакомпании Right Side Broadcasting Network.
Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо, — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден предал Израиль. По словам республиканца, он стал разжигателем войны, при этом даже не задумавшись о благе собственной страны. Он также подчеркнул, что слабость американского лидера привела к катастрофическому мировому конфликту. Сам Трамп, по его заверениям, не допустил бы военной операции на Украине и эскалации на Ближнем Востоке.
До этого бывший президент уже заявлял, что действующая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом доведет страну до третьей мировой войны. По мнению политика, виной этому будет некомпетентность американского истеблишмента в целом и нынешнего президента Америки в частности.