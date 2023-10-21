Трамп увидел в будущем США третью мировую войну Трамп обвинил Байдена в некомпетентности, которая приведет США к мировой войне

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что действующая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом доведет страну до третьей мировой войны. По мнению политика, виной этому будет некомпетентность американского истеблишмента в целом, и нынешнего президента Америки в частности.

Мы [США] движемся к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного руководства президента, который понятия не имеет, что происходит, — написал Трамп.

Вместе с тем республиканец «похвалил» Байдена за то, что он зарегистрировался в Truth Social. По словам Трампа, это единственное, на что Байдену хватило здравого смысла, с чем экс-президент его и поздравил.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание, что Байден во время обращения к американскому народу говорил о потенциальных военных тратах Вашингтона, то есть о деньгах, которые США направят Украине и Израилю. Намерения демократа, считает Зюганов, указывают на разжигание пожара третьей мировой войны. Лидер КПРФ добавил, что американский президент должен был призывать конфликтующие стороны на Ближнем Востоке сесть за стол переговоров, а не обещать спонсировать одну из них.