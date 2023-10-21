Байдена обвинили в попытке разжечь пожар третьей мировой войны Зюганов: Байден в обращении к нации разжигал пожар третьей мировой войны

Фото: Democratic National Convention v/Global Look Press

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время обращения к американскому народу говорил о потенциальных военных тратах Вашингтона и тем самым разжигал пожар третьей мировой войны, заявил в ходе VII пленума центрального комитета КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, которые приводит ТАСС, демократ должен был призывать конфликтующие стороны на Ближнем Востоке сесть за стол переговоров, а не обещать спонсировать одну из них.

Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну. Я посмотрел его обращение к гражданам Америки, оно продолжалось почти час, в котором он, по сути дела, поджигает пожар третьей мировой войны, заявляя о том, что 60 миллиардов [долларов] бросит на войну, — сказал Зюганов.

Ранее стало известно, что Байден намерен попросить американский конгресс выделить дополнительные средства в размере около $100 миллиардов. Эти деньги будут направлены на различные нужды, включая военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

При этом экс-советник Госдепа по делам России Джеймс Гарден выразил мнение, что стремление хозяина Белого дома поддерживать Израиль и Украину напомнило американским гражданам, что они не на первом месте у действующей власти. По словам Гардена, речь президента выражала идею о том, что «Америка — в последнюю очередь».