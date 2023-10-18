Байден запросит $100 млрд долларов на помощь Украине и Израилю

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден планирует обратиться к американскому конгрессу с просьбой о выделении дополнительных средств в размере около $100 миллиардов, передает агентство Bloomberg. Эти средства будут направлены на различные нужды, включая военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Президент Джо Байден обдумывает запросить дополнительно около 100 миллиардов долларов, которые будут включать военную помощь Израилю и Украине, а также средства на защиту границы и помощь странам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, — говорится в публикации.

Отмечается, что в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку этого дополнительного финансового пакета со стороны обеих политических партий в американском конгрессе.

Ранее Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS. Там уточнили, что поставка повысит боевой потенциал Киева.

Соединенные Штаты передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, согласно заявлениям высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне. Поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней. При этом Пентагон отказался уточнить, будут ли США поставлять Украине ракеты ATACMS и в дальнейшем.