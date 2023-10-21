Обратившегося к нации Байдена обвинили в равнодушии к американцам Гарден: Байден показал, что власти США думают об американцах в последнюю очередь

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Заявление президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине напомнило американским гражданам, что действующая власть думает о них в последнюю очередь, предположил экс-советник Госдепа по делам России Джеймс Гарден. Так он отреагировал на обращение главы государства к нации. По словам Гардена, которые приводит РИА Новости, речь президента выражала идею о том, что «Америка в последнюю очередь».

Если эту речь и запомнят, то в качестве идеального выражения сознания нашего правящего класса, который выражается в идее «Америка в последнюю очередь», когда предпочтение отдается не рабочему классу американцев, жизни которых на продолжении последних трех десятков лет разрушались соглашениями о свободной торговле, войнами и открытыми границами, заполонившими страны наркотиками,.. а зарубежным странам, — сказал Гарден.

Он добавил, что заявления главы государства не содержали никаких сигналов об изменении подобного подхода или смене политического курса США на Ближнем Востоке и на Украине.

В ходе своего выступления Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые средства позволяют не подвергать опасности Вооруженные силы США и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.

После обращения к нации глава государства направил в конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Общая сумма составила около $106 млрд, из которых Израилю предлагается предоставить $14,3 млрд.