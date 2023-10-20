Байден запросил согласование бюджета на помощь Израилю и Украине Байден направил в Конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю на $106 млрд

Фото: U.S. Air Force/Airman 1st Class Cydney Lee

Американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. Общая сумма составляет около $106 млрд, из которых Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд.

Как указывается в документе, администрация США в частности просит Конгресс выделить $61,3 млрд с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы». Кроме того, на поддержку Украины предлагается выделить еще $798 млн по линии ВВС США, $7,5 млрд - по линии Космических сил США.