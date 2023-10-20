Байдену пришлось сделать выбор между Израилем и Украиной Байден планирует выделить Израилю в четыре раза меньше помощи, чем Украине

Фото: Jonathan Ernst - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден запросит у конгресса $100 млрд на помощь союзникам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. При этом $60 млрд будет выделено Украине и лишь $14 млрд — Израилю. Остальная часть пройдет на помощь Тайваню и на охрану американской границы.

Президент Джо Байден попросил американцев потратить еще миллиарды долларов на помощь Израилю в борьбе с ХАМАС, в то время как глава Минобороны Израиля приказал своим войскам быть готовыми войти в сектор Газа, чтобы уничтожить палестинскую группировку боевиков, — пишет агентство.

Срочность, с которой Байден запросил деньги, объясняется готовящейся наземной операцией Армии обороны Израиля, говорится в материале. Известно, что США предоставляют помощь Израилю ежегодно. Это следует из меморандума о взаимопонимании, подписанном в 1999 году между двумя странами.

Ранее Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые средства позволяют не подвергать опасности Вооруженные силы США и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.