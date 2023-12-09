В США заявили, что Украина теряет своего основного союзника MWM: США отворачиваются от Украины из-за масштабных потерь

Фото: МО Украины

США постепенно отказываются от помощи Украине из-за масштаба потерь и неудач в контрнаступлении, пишет Military Watch Magazine. По информации издания, провал Киева признается даже его союзниками, а это влияет на то, что Вашингтон начинает «сопротивляться» поставкам вооружения на Украину.

Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и все более широко признаваемый провал ее наступательных операций сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения ВСУ, — говорится в публикации.

По данным журнала, отказ США от помощи Украине приведет к ее краху, это не только подорвет способность Киева вести боевые действия, но и способность власти выполнять даже самые базовые функции.

На Украине тем временем сообщили о подготовке к новым наступательным действиям. По словам министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, командование вооруженных сил разрабатывает план, в который в том числе входят оборонительные операции. Глава МИД Украины считает, что любое промедление со стороны ВСУ даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым маневрам.