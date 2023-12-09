«Они боятся»: боец ВС РФ сообщил об отказе ВСУ вступать в стрелковый бой Командир бригады «Север V»: ВСУ боятся вступать в стрелковый бой с ВС РФ

Фото: МО РФ

Украинские военнослужащие на Артемовском направлении уклоняются от стрелковых боев с подразделениями ВС РФ, сообщил ТАСС один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса. По его словам, противник боится, поэтому либо сдается в плен, либо отступает.

В стрелковый бой они боятся вступать. Когда дело доходит до стрелкового боя, когда мы начинаем запрыгивать на их позиции, они либо сдаются в плен, либо стараются отступать, — рассказал командир с позывным Ламбер.

Иногда украинские военнослужащие принимают бой и сдаются лишь тогда, когда понимают, что шансов на победу уже нет, добавил он. Отдельные представители ВСУ тем не менее проявляют стойкость и сражаются до конца, подчеркнул он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что артиллеристы группировки войск «Центр» обстреляли позиции украинских войск на Краснолиманском направлении снарядами, начиненными агитационными листовками. В этих посланиях содержится призыв к бойцам сдаться с плен. В каждом выпущенном боеприпасе содержится 500 листовок, сообщения в которых написаны на русском и украинском языках. Сложившим оружие бойцам гарантируют сохранение жизни и оказание помощи.