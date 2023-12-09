«Русская пехота прет вперед»: Сладков о ситуации в Марьинке Военкор Сладков: до взятия Марьинки под контроль ВС России осталось чуть-чуть

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российская пехота «прет вперед» в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике. В своем Telegram-канале он уточнил, что 150-й мотострелковой дивизии остался один квартал, а 5-я отдельная мотострелковая бригада заняла улицы Ивана Франко и Парижской Коммуны. По его словам, до взятия города под контроль Вооруженных сил РФ «осталось чуть-чуть».

Марьинка. Русская пехота прет вперед. 150-й мсд остался квартал, 5 ОМСБр идет успешно по улицам Ивана Франко и Парижской Коммуны.

До освобождения городка реально осталось чуть-чуть, — написал он.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщал, что ВС России атаковали позиции украинских войск в районе коксохимического завода, Степного и промзоны на Авдеевском направлении. Кроме того, по данным канала, ожесточенные бои шли под Марьинкой. По данным издания Bild, российская армия вошла в Авдеевку еще с одного направления и установила контроль над северо-восточной частью дачной зоны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В начале декабря военкор Юрий Котенок опубликовал фотографии Марьинки с высоты птичьего полета, где проходили активные боевые действия. В городе не сохранилось ни одного целого здания. Военкор при этом отмечал, что населенный пункт, где ранее проживало около 10 тысяч человек, «де-факто уже не существует».