«Их обманут»: в Раде раскрыли неутешительную правду для призывников Костенко: ограниченно годных призывников обманом направляют в штурмовики ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ отправляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА. Политик отметил, что в военкомате этим мужчинам обещают дать штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания.

Он является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает. <...>. И потом мне звонят и жалуются: «А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу» <...> Это проблема. Потому что если этих обманут, то другие уже не придут, — заключил Костенко и добавил, что такая политика армии негативно сказывается на притоке добровольцев в вооруженные силы.

Ранее в США заявили, что значительная часть жителей Украины не желает служить в рядах ВСУ из-за национального правительства, «изобилующего коррупцией и некомпетентностью». Аналитики подчеркнули, что это создает серьезную проблему для вооруженных сил республики, так как у Киева постепенно заканчиваются профессиональные военные. Помимо коррумпированности властей, украинцы также недовольны уровнем подготовки призывников, которых отправляют на фронт.

До этого Госпогранслужба Украины задержала местного жителя, попытавшегося покинуть страну нелегальным путем. По словам пограничников, он попытался переплыть реку Тису в Закарпатье на надувном матрасе, притворившись ребенком.