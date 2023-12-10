Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около тысячи детских писем в зону СВО

Фото: МО РФ

Военнослужащие фельдъегерской почтовой службы группировки российских войск «Запад» за неделю доставили около тысячи детских писем бойцам на передовую, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны. Эксперты почтовой службы направляют почтовые отправления прямо в пункты временной дислокации воинских частей и добровольческих отрядов, участвующих в специальной военной операции.

Военнослужащим воинских частей и добровольческих подразделений, принимающим участие в СВО, специалисты ФПС (фельдъегерско-почтовой связи — NEWS.ru.) осуществляют доставку почтовых отправлений непосредственно в пункты временной дислокации. Так, за последнюю неделю военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа доставили на передовую около 1 тысячи писем от поддерживающих их детей Российской Федерации, — заявил представитель военного ведомства.

Помимо писем, школьники отправили военным детские рисунки, содержащие слова поддержки и благодарности. Министерство обороны отметило, что буква Z стала часто встречающимся символом на письмах и рисунках, созданных учениками из различных школ Воронежской области.

Ранее военкор Александр Сладков призвал не отправлять бойцам в зону СВО продукты питания. По его словам, такие посылки в целях безопасности могут не принять, так как недоброжелатели способны их отравить. Он отметил, что лучше посылать теплые вещи, маскхалаты, маскировочные сети и специальную одежду для раненых с аппаратом Илизарова.