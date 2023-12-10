«Ничего не сделаем»: в Киеве объяснили, почему мобилизация не имеет смысла Эксперт Жданов: для Украины мобилизация не имеет смысла без западной техники

Фото: МО Украины

Переломить ход боевых действий Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет даже мобилизация остатков населения, рассказал в беседе с телеканалом NTA украинский военный эксперт Олег Жданов. По его словам, без западной техники нет смысла призывать людей.

Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем, — пояснил эксперт.

Жданов также отметил, что инициатива на поле боя находится в руках российской армии. ВСУ пришлось перейти в стратегическую оборону, что, по словам эксперта, поставило военнослужащих в крайне невыгодное положение. Помогут в этой ситуации только поставки оружия с Запада, заключил собеседник телеканала.

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что киевское руководство ведет переговоры о передаче стране различных самолетов западного производства. По его словам, поставки следует ожидать не раньше 2027 года. При этом к настоящему времени Киев еще не получил американские истребители F-16.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что значительная часть украинской боевой авиации уничтожена и у ВСУ осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев рассчитывает получить истребители F-16, однако, учитывая перемены в настроении американских политиков, поставки произойдут совсем не скоро, считает эксперт.