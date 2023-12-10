Офицер ВСУ выразил готовность сдать позиции Офицер ВСУ Грин: Киеву придется сдать позиции из-за неудобства обороны

Фото: МО Украины

Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за неудобства обороны, заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко. По словам военнослужащего, это необходимо, чтобы снизить количество потерь.

Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая, — отметил Грин.

Ранее один из командиров бригады «Север V» в составе российского добровольческого штурмового корпуса сообщил, что украинские военнослужащие на Артемовском направлении уклоняются от стрелковых боев с подразделениями ВС РФ. По его словам, противник боится, поэтому либо сдается в плен, либо отступает.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что артиллеристы группировки войск «Центр» обстреляли позиции украинских войск на Краснолиманском направлении снарядами, начиненными агитационными листовками. В этих посланиях содержится призыв к бойцам сдаться с плен. В каждом выпущенном боеприпасе содержится 500 листовок, сообщения в которых написаны на русском и украинском языках.