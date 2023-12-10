Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военные пресекли атаку 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали попытку ее ротации в районе Новодонецкого Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. По его словам, также ударом тяжелых огнеметных систем уничтожена живая сила противника в опорных пунктах в районе Новомихайловки, а бомбардировщиками нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Прасковиевки.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. При поддержке артиллерии и армейской авиации пресечена атака и сорвана ротация подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого. Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации первого батальона этой бригады в районе Урожайного, а также 118-й бригады территориальной обороны в районе Макаровки, — отметил собеседник агентства.

Ранее Вооруженные силы Украины сбросили три взрывных устройства на Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал. Также ВСУ обстреляли населенный пункт Графовка в Белгородской области. Все жители остались целы, однако в трех частных домах выбило окна и посекло заборы. Поселок был атакован ночью.

До этого российские военнослужащие уничтожили во время боевых действий у Артемовска командира спецназа ВСУ и двух его подчиненных — все трое были наемниками из Шри-Ланки. Инцидент уже прокомментировал глава МИД Шри-Ланки Али Сабри.