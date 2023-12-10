«РВ»: ВС РФ уничтожили близ Артемовска группу наемников ВСУ из Шри-Ланки

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили во время боевых действий у Артемовска командира спецназа ВСУ и двух его подчиненных — все трое были наемниками из Шри-Ланки, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Журналисты отметили, что инцидент уже прокомментировал глава МИД Шри-Ланки Али Сабри.

После сообщений о гибели трех экс-военных Шри-Ланки мы узнали о вербовке ланкийских граждан через местных агентов в армию Украины. Правительство предприняло все необходимые меры для недопущения такой вербовки в будущем, — подчеркнул министр.

Ранее на Купянском направлении ликвидировали наемника из Германии Рене Мюллера, воевавшего на стороне Украины. Военный был родом из Лейпцига. На Украину он прибыл больше года назад, оставив жену и шестилетнего сына. А 19 сентября стало известно, что Вооруженные силы РФ ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения.

Также российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе села Работино в Запорожской области танк ВСУ немецкого производства Leopard 2A4. Кадры поражения танка сняли с беспилотника, атаковавшего украинскую боевую машину, и с камеры беспилотника-корректировщика.