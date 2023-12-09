«Сожгут дотла»: во Франции раскрыли карты в отношении Украины Политик Филиппо: США откажутся от Украины и сожгут ее дотла

Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Соединенные Штаты отвернулись от Украины, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (Twitter). По его словам, в будущем Вашингтон «сожжет дотла» свою бывшую марионетку.

Резкий поворот в медиапространстве в отношении Украины. СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США скоро откажутся от нее и сожгут дотла, — заявил он.

По мнению политика, СМИ изменили риторику в отношении бывшей советской республики, потому что осознали — теперь Вашингтону и Киеву не по пути. Филиппо напомнил, что предупреждал об этом еще полтора года назад, но в ответ на это сталкивался лишь с оскорблениями.

Ранее политик заявил, что Западу нужно перестать верить НАТО, забыть про президента Украины Владимира Зеленского и начать диалог с Россией. По его словам, Германия и США хотят как можно скорее вернуться на российские рынки.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что лидеры стран НАТО втайне требуют от Зеленского покинуть свой пост. По его мнению, Запад хочет поставить на его место более надежного кандидата, который должен будет начать переговоры с Россией. Причиной тому стала обстановка на Украине: Зеленский отменил выборы, а также запретил УПЦ, таким образом, у украинцев почти не осталось каких-либо прав. Макгрегор добавил, что при нынешних киевских властях в стране «исчезают» неугодные режиму люди.