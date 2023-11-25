В США обвинили Зеленского в лишении украинцев почти всех прав Макгрегор: Зеленский лишил украинцев почти всех прав

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы, а также запретил УПЦ, таким образом, у украинцев почти не осталось каких-либо прав, заявил в Twitter (X) бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он отметил, что при нынешних киевских властях в стране «исчезают» неугодные режиму люди.

Зеленский сказал, что в ближайшем будущем на Украине не будет выборов. Он запретил Украинскую православную церковь. Я не уверен, что на Украине остались какие-либо права, — сказал Макгрегор.

Ранее обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки заявил, что Зеленский в последнее время заметно волнуется. По его словам, сейчас украинский лидер выглядит очень одиноким.

Такое поведение Зеленского легко объяснить тем, какое плачевное положение складывается на международной арене, заявил автор материала. Палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, снижающаяся поддержка киевских властей со стороны Вашингтона — все это беспокоит украинского лидера, считает он.

До этого американские журналисты сообщили, что Зеленский впал в отчаяние из-за неудач на фронте. Глава государства понял, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, и даже «военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций».