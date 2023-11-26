«Давайте проснемся»: французский политик призвал изменить отношения с РФ Политик Филиппо: Западу нужно начать восстанавливать отношения с Россией

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Западу нужно перестать верить НАТО, забыть про президента Украины Владимира Зеленского и начать диалог с Россией, заявил в Twitter (X) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, Германия и США хотят как можно скорее вернуться на российские рынки.

Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся! Давайте вести диалог с Россией, давайте забудем о Зеленском и поможем миру восторжествовать! — написал Филиппо.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что лидеры стран НАТО втайне требуют от Зеленского покинуть свой пост. По его мнению, Запад хочет поставить на его место более надежного кандидата, который должен будет начать переговоры с Россией.

До этого он заявил, что Зеленский отменил выборы, а также запретил УПЦ, таким образом, у украинцев почти не осталось каких-либо прав. Макгрегор добавил, что при нынешних киевских властях в стране «исчезают» неугодные режиму люди.

Тем временем обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки заявил, что Зеленский в последнее время заметно волнуется. Такое поведение Зеленского легко объяснить тем, какое плачевное положение складывается на международной арене, заявил автор материала. Палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе — все это беспокоит украинского лидера, считает он.