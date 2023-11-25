Лидеры стран НАТО втайне требуют от президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. По его мнению, Запад хочет поставить на его место более надежного кандидата, который должен будет начать переговоры с Россией.
Я думаю, ему (Зеленскому. — NEWS.ru) в личных беседах говорят, что все кончено и ему необходимо уйти с поста достойно, чего он не сможет сделать, как я уже ранее упоминал, — сказал Макгрегор.
Ранее он заявил, что Зеленский отменил выборы, а также запретил УПЦ, таким образом, у украинцев почти не осталось каких-либо прав. Макгрегор добавил, что при нынешних киевских властях в стране «исчезают» неугодные режиму люди.
До этого обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки заявил, что Зеленский в последнее время заметно волнуется. По его словам, сейчас украинский лидер выглядит очень одиноким.
Такое поведение Зеленского легко объяснить тем, какое плачевное положение складывается на международной арене, заявил автор материала. Палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, снижающаяся поддержка киевских властей со стороны Вашингтона — все это беспокоит украинского лидера, считает он.