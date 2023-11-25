«Обратный отсчет»: на Западе подняли шум из-за поведения Зеленского Globe and Mail: Зеленский выглядит одиноким и очень волнуется

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время заметно волнуется, заявил обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки. По его словам, сейчас украинский лидер выглядит очень одиноким.

Многие западные чиновники признают в частном порядке, даже если не говорят об этом публично, что Зеленский явно волнуется <...>. Сейчас, когда признаки тупиковой ситуации становится все труднее игнорировать, а обратный отсчет до президентских выборов в США уже идет, Зеленский выглядит очень одиноким, — отметил журналист.

Такое поведение Зеленского легко объяснить тем, какое плачевное положение складывается на международной арене, заявил автор материала. Палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, снижающаяся поддержка киевских властей со стороны Вашингтона — все это беспокоит украинского лидера.

Ранее американские журналисты сообщили, что Зеленский впал в отчаяние из-за неудач на фронте. Глава государства понял, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, и даже «военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций».